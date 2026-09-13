Пускат от утре зоната за шейни на Витоша
Ски сезонът започва от 24 декември
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Ски сезонът започва от 24 декември
Снежните условияу вече са добри
29,7 на сто от участвалите в анкета на Сова Харис са против разширяването на зоната...
Изграждат кръгово кръстовище в центъра Община Благоевград е в напреднали преговори с Българо-американската кредитна банка, за да стане едноличен собс...
Зелените клакьори нямат думата за втория лифт в Банско, заявява волейболната легенда Спортните звезди на България бурно реагираха, след като бяха обя...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева насрочи за 7 март срещата за Банско, на която всички заинтересовани страни ще опитат да намерят...
Американката Линдзи Вон подобри два свои рекорда в алпийските ски. Четирикратната носителка на голямата Световна купа спечели спускането в Лейк Луис (...
Дневните лифт картите за деца до 7 г в Банско вече ще са с цена от 1 лв. Новината съобщи Иван Обрейков, маркетинг директорът на "Юлен", концесионер на...
Половин милион туристи са посетили ски зоната в Банско през изминалия зимен сезон. Това показва мониторингът, направен от авторите на проекта на Плана...
София. Правителството отмени решение на кабинета „Орешарски", прието неприсъствено в периода 4-6 август 2014 г. С него на министъра на околната среда...
Банско. Прокуратурата не откри нарушения в ски зона „Банско" над курортния град. Поредната проверка на магистратите приключи. Тя бе разпоредена по сиг...
Благоевград. Банско и Разлог поставиха ултиматум към правителството за развитието на ски зоните в региона. Те настояват управляващите до 10 дни да дов...
Разлог. Кметът на община Разлог Красимир Герчев за пореден път повдигна въпроса за бъдещето на големия проект за ски зона „Кулиното" в Пирин планина....