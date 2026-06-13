Улесняват вдигането на нови ски лифтове
Изграждането на ски лифтове и съоръжения ще се улесни със законодателни промени, подготвяни от Министерството на туризма. Това съобщи министърът на ту...
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Изграждането на ски лифтове и съоръжения ще се улесни със законодателни промени, подготвяни от Министерството на туризма. Това съобщи министърът на ту...