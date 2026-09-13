Как е по добре да печем царевицата на скара - в или без фолио?
Когато приготвяте това лятно ястие, си струва да вземете предвид вкусовите си предпочитания
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Когато приготвяте това лятно ястие, си струва да вземете предвид вкусовите си предпочитания
И се старае да изглежда естествено
Защо така приготвени зеленчуците стават божествени
Срещу около два лева за бройка, хапва кюфтета от селската скара
Ето как да приготвите най-добрата скара за вашия празник
С 20% повече българи са посетили Сърбия през първите шест месеца на годината. Това обяви Желка Пудар от Туристическата организация на съседната страна...
Разпространяваните от "червеното острие" Мая Манолова банкноти с номинал 10 000 лева с лика на министъра на финансите Владислав Горанов ядосаха премие...
Пекин. Със закон ще бъде забранена употребата на скари на открито от първи май. Регулацията цели да ограничи замърсяването в Пекин, съобщи "Ройтерс"....
Ресторантите в Кот д'Ивоар спряха да предлагат едър плъх на скара в менютата. Причината за липсата на вкусното месо на гризача е вируса на еболата. М...
Варна. Сръбска скара, кебапчийници и бараки за тютюн и алкохол трябва да стоят далеч от училищата край морето. Ако са на разстояние на по-малко от 30...
Варна. Сръбска скара, кебапчийници и бараки за тютюн и алкохол трябва да стоят далеч от училищата край морето. Ако са на разстояние под 30 метра от шк...
Пловдив. Сръбският готвач Драган Станкович, изкушавал звезди като Робърт де Ниро, София Лорен, Mихаил Шумахер и Арнолд Шварценегер, се подвизава вече...