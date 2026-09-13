Селяни стягат стаи за гости заради уникален скален град
Благоевград. Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. И през зимата почти всеки ден пристигат гости в двете населени...
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Благоевград. Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. И през зимата почти всеки ден пристигат гости в двете населени...
Тези дни Свещеният скален град на траките Перперикон отново нашумя. За съжаление - по печален повод. Краткото българско лято вече тече, а още няма и х...
Благоевград. Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. И през зимата почти всеки ден пристигат гости в двете населени...