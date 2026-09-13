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Осъдиха Сиси за лихварство

Осъдиха Сиси за лихварство

Перник. Серийният убиец от Перник Станислав Ангелов – Сиси се сдоби с трета присъда, този път за лихварство. Съдът в родния му град го наказа с 8 годи...

06 декември | 18:13
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