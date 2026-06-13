Сирия твърди, че са свалили американски дрон
Сирийските военни обявиха, че са свалили американски дрон в околностите на град Латакия. Областта в която се намира градът се определя като крепост на...
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Сирийските военни обявиха, че са свалили американски дрон в околностите на град Латакия. Областта в която се намира градът се определя като крепост на...
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Целта на САЩ е да се постигне политическа промяна в Сирия САЩ ще трябва да преговарят със сирийския президент Башар Асад и сега се търсят начини той...