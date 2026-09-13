Лидерът на сирийските бунтовници е бил убит
Лидерът на сирийската бунтовническа групировка „Джаиш ал Ислам" (Армия на исляма) Захран Алуш е бил убит при въздушен удар в предградие на столицата Д...
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Лидерът на сирийската бунтовническа групировка „Джаиш ал Ислам" (Армия на исляма) Захран Алуш е бил убит при въздушен удар в предградие на столицата Д...
Руски хеликоптер беше ударен от сирийски бунтовници, като машината беше тежко повредена и се приземи аварийно, предаде Ройтерс, като се позова на опоз...
САЩ спират да обучават нови сирийски бунтовници, които воюват срещу президента Башар Асад, предаде Би Би Си. Програмата на Пентагона за 500 млн бе под...
Доха. Държавният секретар на САЩ, Джон Кери, заяви, че страните, подкрепящи сирийската опозиция ще й предоставят военна и друга помощ, в опит да пре...
Бейрут. Хасан Насрала, лидер на Хизбула, обяви, че ливанската въоръжена групировка ще продължи да се бори на страната на сирийския президент Башар Ас...
Очаква се решение на САЩ за въоръжаване на сирийските бунтовници
Тел Авив. Сирийските бунтовници са превзели единствения пограничен пункт между Израел и Сирия, ГКПП Кунейтра за първи път от началото на гражданската...