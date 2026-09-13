БАБХ установи огнище на заболяването Син език в село Ново село
Засегнатите животни не подлежат на умъртвяване и ще бъдат подложени на лечение
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Засегнатите животни не подлежат на умъртвяване и ще бъдат подложени на лечение
То е е открито в нерегистриран животновъден обект в землището на село Ново село
БАБХ провежда всяка година планирана ваксинация на едри и дребни преживни животни срещу "син език"
Скот е шампион по родео в "Най-дългото пътуване" С "Най-дългото пътуване" авторът на бестселъри Никълъс Спаркс ("Тетрадката", "С дъх на канела") беле...
Производителите на мляко ще бъдат подпомогнати с пари от бюджета. След отпадането на млечните квоти от 1 април и навлизането в България на по-евтини м...
Мик Шумахер е само на 16 години и няма никакъв опит зад гърба си, но вече е голяма звезда. Синът на 7-кратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер зап...
Ваксината за "син език" не достига за всички животни, алармират животновъди. Според тях в страната се ваксинират избирателно. "Понеже има недостиг на...
Очаква се до 20 дни да започне ваксинацията на говедата срещу заболяването "син език". Това заяви зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров в Габ...
Синът на бившия украински президент Виктор Янукович се е удавил в езерото Байкал. Това съобщават медиите в Украйна. Виктор Янукович-младши е участвал...
Близо 42,7 на сто от овцете в страната са ваксинирани срещу болестта „син език". Това показват данните на Българската агенция за безопасност на хранит...
В област Кърджали вече са ваксинирани срещу болестта „син език" над 32% от общо 84 000 овце, съобщиха от Областната дирекция по безопасност на хран...
Създадена е организация в област Кърджали за започване на ваксинацията срещу болестта „син език". „Вече са сключени и договори с 26 ветеринарни ле...
50 животни в Хасковски регион вече са имунизиране пробно с ваксината срещу „син език", съобщи шефът на местното звено на БАБХ Кирил Делчев. Ваксините...
Министърът на земеделието и храните, Десислава Танева съобщи, че ваксината за "син език" вече е получена. От Пловдив тя коментира, че прилагането й на...
Днес в централното управление на Българската агенция по безопасност на храните ще се проведе пресконференция по повод старта на ваксинацията срещу бо...
На 4 март започва ваксинацията на животни срещу "син език", съобщи Пламен Моллов, шеф на Българската агенция по безопасност на храните. Ваксината е пр...
София. Правителството ще отпусне допълнително 4 625 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за ограничаване и ликвиди...
София. Офертите на два кандидата да доставят ваксини срещу болестта "син език" по животните бяха отворени в Българската агенция по безопасност на хран...
Не трябва да се допуска втора вълна на болестта син език, защото това ще бъде пагубно за сектора, заяви председателят на Националната асоциация на жив...
Бургас. Стопаните, които са загубили животните си заради болестта „син език", вече са получили обезщетенията си. Единични са случаите на неподадени до...