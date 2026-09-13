Възможно ли е? Какво следва на Южното Черноморие
Страховита симулация
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Страховита симулация
В симулацията ще участват четирима души
Учение на ООН водено от НАСА е направило симулация
Този въпрос мъчи човечеството от край време
Как в България се става съдебен заседател, как се разпределят делата, каква е структурата на съдебната система, какви дела се разглеждат в окръжния съ...
В симулация на инцидент ще демонстрират възможностите на нов проект за първа помощ
София. За шеста поредна година в София се проведе международната конференция SOFIMUN. В нея взеха участие ученици и студенти от 4 континента, като все...