Пълна зала посрещна „България Може“ в Благоевград
Следващото посещение на БМ е във Варна на 24 април
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Следващото посещение на БМ е във Варна на 24 април
Поиска специална проверка на билбордовете на ПП
Лидерът на ГЕРБ бе извикан на разпит по т.нар. "Барселонагейт"
България е в политическа криза като френската държава през 60-те години на миналия век, отбеляза Трифонов
Има сигнали, че изборите може да са и предсрочни
След това се върна в лечебното заведение
Както в Пловдив, така и в Бургас го чакаха две агитки - противници и симпатизанти
Депутът от ГЕРБ обвини социалистите, че забъркват интриги заедно с президента Румен Радев...
Над 200 привърженици на „Атака" се събраха отстрани на парламента в защита на Волен Сидеров, съобщава Нова телевизия. Имунитетът на Сидеров ще е един...
Очакваме доста хора да дойдат на протеста. Полицаи обаче ги спират на входа на София. Има много наши симпатизанти от провинцията, които искат да подкр...
Татяна Дончева успя да напълни една от най-големите сливенски зали - тази на читалище "Зора", при 40-градусовата жега в четвъртък привечер. "Честно к...
Златоград. На тези, които ни управляваха досега, не трябва да им позволим да идват на власт в близките 20 години. Това заяви в Златоград заместник-пре...
Смолян. България не може да се дели на малки и големи населени места, всички трябва да се развиват и хората да живеят еднакво добре. Това каза лидерът...
Шумен. Позициите, които съм отстоявал в Народното събрание, ще отстоявам и в Европейския парламент. Това каза кандидатът за евродепутат от листата на...
Баня. „Тези избори се коментират в контекста на това кой ще е първи, кой – втори, коя партия колко представители ще има в ЕП, анализира предизборната...