Дънекова: Ще заведа иск срещу Световната антидопингова агенция
Уличената в употреба на допинг на олимпийските игри в Рио де Жанейро лекоатлетка Силвия Дънекова ще заведе искове срещу Световната антидопингова асоци...
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Уличената в употреба на допинг на олимпийските игри в Рио де Жанейро лекоатлетка Силвия Дънекова ще заведе искове срещу Световната антидопингова асоци...
„Не се чувствам виновна, няма как да съм направила това нещо умишлено и съзнателно". Това заяви нашата атлетка Силвия Дънекова в студиото на "Здравей...
Президентът на БФЛА Добромир Карамаринов коментира пред пратеника на "Стандарт" в Рио, че федерацията ни подкрепя изцяло решението на Международния ар...
Атлетката Силвия Дънекова, която даде положителните проби за забранени стимуланти в Рио е изключена от олимпийските игри с решение на Международния ар...
Срам, бяха чисти преди Рио, ядоса се Кралев след скандала Четиригодишно наказание може да бъде наложено на атлетката Силвия Дънекова, в чиято проба н...
След като стана ясно, че Силвия Дънекова е със спрени права тя отговори на въпроси на пратеника на "Стандарт" Пламен Вълков и български журналисти в Р...
Хванатата с допинг на Олимпиадата в Рио българка Силвия Дънекова обяви, че се чувства унизена от този скандал. Според нея става въпрос за хранителни д...
Министерството на младежта и спорта остро осъжда поведението на лекоатлетката Силвия Дънекова, уличена в употреба на забранени вещества по време на Ол...
Часове след като стана ясно, че Силвия Дънекова е дала положителна допинг проба на олимпиадата в Рио от Български олимпийски комитет (БОК) дадоха офиц...
Очаква се по-късно днес в Рио да бъдат обявени резултатите от втората проба и с какво е хваната. Ако и тя е положителна на 12 август на Дънекова ще й...
Националите Силвия Дънекова („Европул" – Бургас) и Иван Попов („Берое" – Стара Загора) са шампиони на България в дисциплината кроскънтри за 2016 г. Н...
Националката на 3000 м с препятствия Силвия Дънекова (СК „Европул"-Бургас) взе най-много отличия от шампионата по лека атлетка в зала, който се провед...
Националната рекордьорка на 3000 м с препятствия Силвия Дънекова не успя да стигне до финала на 15-ото световно първенство по лека атлетика в Пекин. Т...
Силвия Дънекова с джакпот от Е4800Българските атлети спечелиха 15 медала (5 златни, 5 сребърни и 5 бронзови) от Балканиадата за мъже и жени в Питещи (...
Българските атлети спечелиха 15 медала (5 златни, 5 сребърни и 5 бронзови) от Балканиадата за мъже и жени в Питещи (Рум). След титлите в събота на Сил...
Трети водещ български атлет покри норматив за участие на олимпийските игри в Рио 2016. Силвия Дънекова спечели в сряда първото място на 3000 м с препя...
Националите Силвия Дънекова („Европул – Бургас) и Йоло Николов („Атлет" - Мездра) спечелиха титлите от държавния шампионат по лека атлетика на 10 000...
Водещата ни атлетка на 1500 м Силвия Дънекова също се класира за финала на Евро 2015 в Прага. Поради липса на достатъчно състезателки за днешните полу...
Дънекова остава осма във финала на 3000 м с пр. Цюрих. Българските атлети се разминаха със спечелването на медал от 22-ото европейско първенство на о...
Пламен Вълков, пратеник на "Стандарт" Цюрих. България има поредните си финалисти на 22-ото европейско първенство в Цюрих. В тласкането на гюле Радос...