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Оливия оплю силиконките

Оливия оплю силиконките

Актрисата Оливия Уайлд разтръби, че е отвратена от дами с пластични корекции по тялото си. "Такива жени направо ме натъжават. Дори ме отвращават. При...

12 август | 18:35
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