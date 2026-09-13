Силиконът стана демоде, миски свалят имплантите
В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
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В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
Сара Драгулева изненада феновете си
Хвърлил е 10 бона
Не е ясно какъв отговор е дала "Мис Силикон" 2013 на автора на предложението
Засегнати са и жени в България
Слуховете, че си е уголемила гърдите, искрено разсмиват певицата
През целия ми живот имам две коригиращи операции, които никога не съм крила, заяви звездата
Ася Капчикова, "Мис Плеймейт" 2015-а, споделя, че няма силикон в тялото си и засега ще се въздържи от корекции на формите. Хубавицата спечелила рапър...
Титулованата за „Мис Плеймейт" Ася Капчикова обяви, че се отказва от наградата си и ще я дари на жена в нужда. Пред бТВ тя каза, че няма намерение да...
"Оранжево" равнище на тревога е обявено в турските въздушни сили, съобщи Анадолската агенция, цитирана от ТАСС. Така новината за повишената бдителнос...
Певицата Цветелина Грахич е станала неузнаваема след интервенция на лицето. Изпълнителката от "Шоуто на Слави" е подобрила устните си, пише Hotarena....
35-годишна сливенка вече има нов силиконов бюст. Наградата за Йовка Б. идва от томбола на местна верига сладкарници. Йовка спечелила нестандартната н...
Сега вече знам какво е, имам го в окото, казва Мастера Стефан Данаилов нямал идоли в професията. "На 27 години аз вече бях известен. Учил съм се от г...
Ирина Тенчева, която е известна като половинка на продуцента Иван Христов, се обяви срещу силиконовите подобрения по тялото. Някой я изчеткал тези дни...
Френски адвокати искат от нашенки по 300 лева, за да заведат дела
Актрисата Оливия Уайлд разтръби, че е отвратена от дами с пластични корекции по тялото си. "Такива жени направо ме натъжават. Дори ме отвращават. При...
Бригадите ще стегнат младежта
София. Сдружението "Майки срещу насилието в Студентски град" настояват Националната агенция по приходите да извърши мащабна проверка на доходите на на...