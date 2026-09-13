Украйна с тежък удар върху Русия
Според изявлението на прицел са били взети бази в пет руски региона
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Според изявлението на прицел са били взети бази в пет руски региона
Той не предостави конкретни подробности за случилото се
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