Щураци оформиха "замръзнали прически" на -40 градуса (ВИДЕО)
Чувствате студ? Първо се замислете за участниците в конкурса "Замръзнала прическа". Смели участниците се изкъпаха с темпера на въздуха от -30, за да...
Следете всички новини, анализи и коментари за Щураци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чувствате студ? Първо се замислете за участниците в конкурса "Замръзнала прическа". Смели участниците се изкъпаха с темпера на въздуха от -30, за да...