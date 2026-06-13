Лихвите ниски още две години
Тенденцията за намаляване на лошите заеми ще продължи Лихвите по депозитите и кредитите ще останат ниски поне още година и половина - две. Основната...
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Тенденцията за намаляване на лошите заеми ще продължи Лихвите по депозитите и кредитите ще останат ниски поне още година и половина - две. Основната...
В последните години инвестиционният интерес към имотния пазар се съживява, стана ясно на годишната конференция "Шумът на парите". По време на събитиет...