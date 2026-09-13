Лидерите на Европа на тайна вечеря в Брюксел. Решават най-важното
Шефът на НАТО събра Зеленски с европейските сили часове преди да кацне у нас.
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Шефът на НАТО събра Зеленски с европейските сили часове преди да кацне у нас.
Европейският съюз очаква от Лондон възможно най-бързо подаване на молба за излизане от общността. Това се казва в разпространено съвместно изявление н...
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц и комисарят Димитрис Аврамопулос ще посетят гръцкия остров Лесбос, за да се запознаят на място с ус...
Председателят на ЕП Мартин Шулц призова за европейско правителство с аргумента, че някои централни за ЕС въпроси не могат повече да бъдат решавани еди...
Президентът на ПЕС Сергей Станишев подари значка на председателя на ЕП Мартин Шулц за националната кампания "България в Шенген. Време е!". "Така на п...
Варна. В свое писмо до кмета на община Варна Иван Портних председателят на Европейския Парламент Мартин Шулц поздрави Варна за спечелената титла Европ...
Председателят на Европейския парламент идва напролет в България Брюксел. Европейският съюз е правова общност и след като държавите-членки отговарят н...
Веднага след заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Росен Плевнелиев соцлидерът Сергей Станишев заминава за Брюксе...
Шумен. Съвместната работа на общия кандидат за президент на ЕК Мартин Шулц с лидера на БСП и ПЕС Сергей Станишев би донесла на България едно по-добро...
Скандализиран съм от решението на ЕП за "Южен поток", обяви Станишев Соцлидерът Сергей Станишев и кандидатът на ПЕС за президент на ЕК Мартин Шулц ще...
София. Председателят на Европарламента Мартин Шулц се очаква да присъства на конгреса на БСП, на който червените ще гласуват платформата си за участие...
София. Остро отворено писмо срещу държавните медии в България написа евродепутатът Слави Бинев. Сигналът му е до шефовете на обществените радио и теле...
БСП подкрепи номинацията