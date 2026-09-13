Всичко за Шулц

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4000 аплодират Сергей и Шулц

4000 аплодират Сергей и Шулц

Скандализиран съм от решението на ЕП за "Южен поток", обяви Станишев Соцлидерът Сергей Станишев и кандидатът на ПЕС за президент на ЕК Мартин Шулц ще...

24 април | 5:50
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Шулц идва за конгреса на БСП

Шулц идва за конгреса на БСП

София. Председателят на Европарламента Мартин Шулц се очаква да присъства на конгреса на БСП, на който червените ще гласуват платформата си за участие...

01 ноември | 23:10
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