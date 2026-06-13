Шостакович звучи в Античния театър
95 музиканти от Операта в Пловдив свирят Седма симфония
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95 музиканти от Операта в Пловдив свирят Седма симфония
Виолончелистът гостува на Софийска филхармония заедно с дирегента Хория Андрееску Този четвъртък, 14 април, Софийска филхармония ще представи двама м...
Великата певица гледала като свое дете оперната дива от Сливен Известната режисьорка на музикални спектакли Вера Немирова заложи на певица от Сливен...