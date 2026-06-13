Забрана за строежи край морето заради разкопки от времето на Шкорпил
Нови ограничения и пълна забрана на строителството ще бъдат въведени в в района на Шкорпиловци, заради античен археологически комплекс, съобщи кметът...
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Нови ограничения и пълна забрана на строителството ще бъдат въведени в в района на Шкорпиловци, заради античен археологически комплекс, съобщи кметът...