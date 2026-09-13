Цветанов: Опонентите ни искат ниска избирателна активност
Благоевград. На 5 октомври всеки трябва да упражни правото си на глас, защото само така ще се противодейства на контролирания и платен вот. Това заяви...
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Благоевград. На 5 октомври всеки трябва да упражни правото си на глас, защото само така ще се противодейства на контролирания и платен вот. Това заяви...
Благоевград. Германският предприемач Бертрам Ролман вече 20 години развива бизнеса си в България. Дошъл у нас през 1993 г. и открил шивашка фирма в Го...
Кърджали. Предприятие за производство на дънково облекло „Туна Деним" в Момчилград разширява производството и разкрива още 40 работни места. Новият це...