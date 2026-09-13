Вариантите за Гърция - от широка коалиция до връщане назад
По-малко от 8 месеца след като победи на парламентарните избори, бившият премиер и лидер на левицата Алексис Ципрас се опитва да получи още един манда...
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По-малко от 8 месеца след като победи на парламентарните избори, бившият премиер и лидер на левицата Алексис Ципрас се опитва да получи още един манда...
След първия кръг преговори управленският пъзел изглежда още по-труден Душеведите продължават да хвърлят боб по въпроса какво е искал да каже мъдрият...
София. "Преди малко приключиха преговорите между ПП ГЕРБ и Коалиция АБВ за възможностите за съставяне на коалиционно правителство. И резултатът никак...
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов намери нов съюзник в лицето на АБВ за евентуално бъдещо управление. Това стана ясно след близо четиричасовите раз...
София. Нямаме намерение да отстъпваме в опозиция. Нашата задача е да подкрепим управление, което да стабилизира държавата, но и да се стабилизираме ка...
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е готов да обсъди перспективата за формиране на широка коалиция. Това заявява самият той в интервю пред световната агенц...
София. Единственият шанс, който ни остава да има някаква стабилност, това е тъй наречената голяма коалиция. Тя се прави в Европа, включително и в моме...