Адвокатката на шефката на митниците със скандално изказване
Какво опитва да разкрие тя
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Какво опитва да разкрие тя
Изясняват се причините за фаталния край
Това станало след като Ива Митева обявила, че законът за НСО минава на първо четене
Не са ме разбрали, обясни директорката на частна детска градина
Ревизионните актове на агеницята масово падали в съда
Бивша училищна директорка ще плати общо 12 000 лева глоба за назначени на работа нейни близки родственици. Решението е на Районен съд – Гоце Делчев. М...
Савина Петкова от Коалицията на Здравко Димитров и Реформаторския блок е новият председател на Общинския съвет в Пловдив. Тя беше избрана с 44 гласа,...
Бивша шефка на крематориума сменя Диляна Иванова в ОИК Първа оставка заради драмата в "Арена Армеец". Шефката на Общинска избирателна комисия в Софи...
Благоевград. Шивачки от Крупник, Брежани и Симитли влязоха в меле с шефката си заради неплатени от септември заплати. Жените били принудени да се приб...