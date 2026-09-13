"Шарли Ебдо" се развихри. Какво направи с руски кораб
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Солидарност с журналистите от Украйна
Към осъждането на карикатурата се присъединиха и турските опозиционни партии
Не е знаел, че изданието се е преместило
Арестуваните за нападението с мачете срещу журналисти във френската столица вече са 9
Двама са с опасност за живота, един е арестуван
Френското сатирично списание „Шарли Ебдо" разкри корицата на последния си брой, която е първата след атентатите в Брюксел на 22 март. На корицата е б...
Френската полиция застреля въоръжен мъж пред полицейски участък в Париж. Това се случва на годишнината от атаките срещу "Шарли Ебдо". Нападателят е б...
Днес се навършва една година от атентата над френския сатиричен вестник "Шарли ебдо", при които загинаха 12 души. Изданието издаде специален брой по...
Вестникът на Ватикана „Осерваторе Романо" критикува френското сатирично списание „Шарли Ебдо" за изобразяването на Бог като въоръжен с автомат „Калашн...
Френският сатиричен седмичник „Шарли ебдо", който беше мишена на кървав ислямистки атентат в началото на януари, отново предизвика терористите с карик...
Култът към смъртта избра своя град добре - Париж, светската столица на света, гостоприемен, разнообразен и очарователен мегаполис, какъвто винаги е би...
За втори път тази година Париж бе разтърсен от нова и мощна терористична атака. Преди по-малко от 10 месеца – на 7 януари, двама маскирани, въоръжени...
Русия изрази официално възмущението си от карикатурите на "Шарле ебдо" на тема с разбилия се в Египет самолет. Изданието , прочуто с провокационните с...
Абдула Ал-Курди погребва сина си.
"Това е личен избор. Отдавна обмислях да си тръгна, но останах от солидарност след атаката срещу редакцията на вестника през януари. Сега вече наистин...
Френският сатиричен седмичник "Шарли Ебдо" получи висока награда от американския ПЕН-център. Тя беше връчена късно снощи на церемония в Ню Йорк при из...
Два месеца след терористичния акт срещу френското сатирично издание "Шарли Ебдо" редакцията на изданието се разцепи заради спорове относно това, кой т...
Френската полиция не спира работа след касапницата "Шарли Ебдо". Тя е задържала четирима души по подозрения за участие в терористичния акт срещу редак...
ЕС започна да губи прекалено много от кризата в Украйна Боян Чуков,външнополитически наблюдател Срещата на Ангела Меркел и Франсоа Оланд с Владимир...
Френското правителство започна кампания в опит да пресече потока на младежи към терористични организации в Близкия изток. Властите разпространиха виде...