Всичко за Шарли Ебдо

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Последни новини Свят Общество
Терорът в Париж - хронология

Терорът в Париж - хронология

За втори път тази година Париж бе разтърсен от нова и мощна терористична атака. Преди по-малко от 10 месеца – на 7 януари, двама маскирани, въоръжени...

14 ноември | 2:20
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Европа и САЩ в тежък разнобой

Европа и САЩ в тежък разнобой

ЕС започна да губи прекалено много от кризата в Украйна Боян Чуков,външнополитически наблюдател Срещата на Ангела Меркел и Франсоа Оланд с Владимир...

10 февруари | 6:55
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