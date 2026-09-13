Рокада на върха в ЕС. Предадоха най-важния звънец
Антонио Коща пое Европейския съвет от Шарл Мишел
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Антонио Коща пое Европейския съвет от Шарл Мишел
Мицкоски вчера беше в Брюксел заедно с лидерите на останалите пет държави от Западните Балкани
Битката за големия пост в ЕК започна
В Брюксел е публична тайна, че Мишел и Фон дер Лайен не се разбират
Доставката на боеприпаси за украинските въоръжени сили е неотложен въпрос
Ще оглави Европейския съвет, ако евролидерите спешно не изберат наследник на Шарл Мишел
Шарл Мишел обяви, че голямата новина се чака във вторник
Досега през годината в ЕС са пристигнали 194 269 незаконни мигранти
Турските официални лица често зоват ЕС да премахне политическите пречки пред членството
Разговорът е в рамките на подготовката на извънредното заседание на Европейския съвет
Има "голямата вероятност" за провеждане на специално заседание на Европейския парламент
Вчера той за първи път от началото на войната пътува в чужбина, като посети Вашингтон
Решението България и Румъния да бъдат лишени от членство в Шенген не е справедливо
Китайската страна ще засили стратегическата си комуникация и координация с ЕС
Напрежение в ЕС
Призова за нова незабавна санкция
Използването на правото на вето би трябвало да е изключение
Председателят на Европейския съвет изрази подкрепа за пълноправно членство на страната в Евросъюза
Скандал в Съвета за сигурност на ООН, където посланикът на Русия напусна демонстративно заседанието
Сръбският президент благодари на председателя на Европейския съвет за подкрепата за европейското бъдеще на страната му