Развръзка за премиите на щангистите
Премиерът изиска решение в спешен порядък от министър Глушков
Следете всички новини, анализи и коментари за Щангисти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трети ден българин се качна на подиума на еврошампионата
21 млади български щангисти заминават за Европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки, съобщиха от БФВТ. Шампионатът в полското гр...
Българските щангисти грабнаха две четвърти места от Олимпиадата в Лондон. Четири години след Игрите Международната федерация обяви имената на тези, ко...
Министерството на спорта и федерацията по вдигане на тежести подписаха договор за финансиране за 2016 година. Така за подготовката на националния ни о...
Контузия в левия крак накара Александър Димитров да приключва състезателната си кариера в щангите. Треньорският щаб реши да извади от участие състезат...
България е изключена от Олимпийски игри в Рио 2016 по вдигане на тежести. Решението е взето тази сутрин от изпълнителния съвет на Международната феде...
Хаосът в родните щанги продължава. Родната федерация има наказание и глоба от световната централа, но събра националния отбор за мъже за Мондиала в ам...
Спортният министър Красен Кралев и родната федерация по щанги са намерили начин за изваждане на националите от дупката, в която влезнаха заради допинг...
Български щангисти спечелиха 4 медала от завършващото събота в Европейско първенство за младежи и девойки до 20 и до 23-годишна възраст, провеждащо...
Няма да плащаме глобата от 500 хил. долара, която федерацията по вдигане на тежести трябва да плати заради хванатите с допинг спортисти. Това обяви ми...
Спортният арбитражен съд в Лозана потвърди наказанията на българските щангисти, които бяха хванати с допинг. През юни им бяха наложени наказания от Ме...
Адвокатите Гайдаров, Тодоровска и Колев изковали победата за щангите
Красен Кралев разкри, че към този момент родните щангисти са невинни по обвиненията в употреба на допинг. Пред БНТ министърът на спорта коментира, че...
Федерацията ни по вдигане на тежести ще се опита да уреди среща с президента на международната федерация Тамаш Аян. Целта е нашите състезатели да бъда...
В хранителната добавка, използвана от щангистите има станозолол. Това потвърди Световната антидопинговата агенция, която е получила резултатите от акр...
Забраненият препарат станозолол е открит в хранителната добавка, която са употребявали нашите щангисти. Това пише в официално съобщение на Агенцията п...
Четирима българи са включени в състава на Азербайджан за европейското първенство по вдигане на тежести в Тбилиси (11-18 април). Освен Боянка Костова (...
Тодор Шабански Монреал 1976, Сеул 1988, Сидни 2000, Ванкувър 2003, преди Пекин 2008 и сега преди Рио 2016. Това са само най-скандалните допинг прегре...
Кой си прави харакири за 2 лв., пита шефът на "Трайбест фарма" "Някой си измива ръцете с мен и фирмата, която представлявам", това заяви специално за...