Грипът дойде. Тръгва от града на хайдутите
Открити за първи път при две жени
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Открити за първи път при две жени
Той напомни, че продължава да циркулира Ковид-19
Какви са препоръките
През последните седмици случаите на COVID-19 се увеличиха в Китай
В момента у нас преобладават щамовете H3N2 и H1N1
Има недостиг на някои антибиотици, но има техни еквивалентни, произведени от други фирми
Много важно е сега да ограничим разпространението, каза проф. Ива Христова
SARS2-38 може да се бори с често срещаните варианти
Британската национална здравна служба все още изброява три характерни признака на вируса
Японски учени смятат, че изследването им показва необходимостта от ваксинация
Причина е появата на нови щамове на вируса, които не се повлияват от тях
Това съобщиха от самата компания
Ваксината предпазва организма да се справи по-бързо и по-лесно с грипа
На пазара има противогрипни ваксини, които се борят с тези щамове
Калифорния, Тексас, Масачузетс и Бризбейн атакуват през зимата