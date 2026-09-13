Дерибеят Кючюк получи нов удар от уважавания проф. Оскар
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Затъвате с всеки изминал ден. И повличате всички около себе си
Създават се лъжливи впечатления за ситуацията в България, посочват от организацията
Събитието се случи на предпоследния ден от празника Ханука...
Варна. "Търсим подкрепа от световните еврейски организации за оказване на помощ на бежанците в страната ни", каза във Варна председателят на „Шалом" М...
София. И тази събота (2 ноември) екипът на УМБАЛ „Александровска" и доброволци от Организацията на евреите в България "Шалом" ще продължат инициатива...
София. Стената на плача ще оживее пред НДК на 15 септември. Съоръжението ще е част от атракциите на "Шалом София" фест. Репликата ще е с дължина 8 мет...
Варна. Внуците на Панчо Владигеров - Александър и Константин, ще са солистите на 15-ото издание на концерта "Шалом и приятели", посветено на 70-годишн...