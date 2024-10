"Шалом" подскочи след видео на "земеделците" и Доган: Нарушава законите и подклажда омраза

От Организацията на евреите в България “Шалом”, както и техни партньори изразиха недоволство от предизборния клип на партия „Алианс за права и свободи“. В пост в социалните мрежи от организацията посочват, че чрез видеото се правят внушения и се подклажда омраза към Израел и евреите.

Ето какво пишат от "Шалом":

Организацията на евреите в България “Шалом”, както и нашите партньори от Централен израилтянски духовен съвет, Федерация на ционистите в България/Zionist Federation of Bulgaria, AJC - American Jewish Committee и Организация Приятели на Израел в България - Негев, изразяваме огромното си възмущение и недоумение от предизборния клип на партия „Алианс за права и свободи“ (номер 13), разпространяван в интернет и други медии.

Чрез видеото, партията “Алианс за права и свободи” се опитва да агитира своите избиратели, като подклажда омраза към Израел и евреите, твърдейки, че техните бивши съпартийци от ДПС подкрепят “избиването на братята и сестрите им в Газа”.

Внушенията са подкрепени и с видео-кадри, илюстриращи разрушени сгради и линейки, които допълнително насаждат омраза и разделение в обществото, отправяйки внушения и директни послания, насочени срещу етническия мир в страната и многовековните български традиции на мир и толерантност.

Създават се лъжливи впечатления за ситуацията в България, като се рушат дългогодишно изгражданите добри отношения между Република България и нейните съюзници.

Осъждаме категорично съдържанието на клипа и настояваме да бъдат приложени законите на страната спрямо неговите автори, а самото съдържание да бъде незабавно премахнато.

Israel in Bulgaria - Израел в България, Централна Избирателна Комисия, Съвет на електронни медии, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria.

