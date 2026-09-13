Отиде си огромна легенда на българския спорт
на 80 години почина Александър Шаламанов
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на 80 години почина Александър Шаламанов
Атентатор от Татарстан е първият тартор на групата "Българската следа" в глобалния джихад отново излезе на мода през последните седмици след изявлени...
Руският вицепремиер Дмитрий Рогозин нарече министъра на отбраната "някой си"
София. България ще предприеме редица мерки във връзка с плана за действие за повишаване готовността на Алианса. Това обясни служебният министър на отб...
София. В краткосрочен план се подготвя визия "България в НАТО 2020", която трябва да бъде фокусирана върху способности и ясна финансова рамка за пости...
"Няма да има отстъпление от постигнатото по отношение на политиката по доходите". Това обеща министърът на отбраната Велизар Шаламанов на днешната сре...