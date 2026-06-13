Радев обсъди най-големия проблем с Щайнмайер
Какво си казаха на четири очи двамата президенти
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Какво си казаха на четири очи двамата президенти
Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на Инициативата „Три морета“
Щайнмайер поднесе прошка на поляците, те искат обезщетение
Затварянето на границите няма да реши бежанската криза в Европа, заяви германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер, цитиран от Ройтерс. "Решен...
Ясен Бояджиев, Дойче веле Без да донесе някакви гръмки новини, посещението на германския външен министър в София даде важни знаци за двустранните отн...
Германия ще осигури помощ за подготовката на България за председателството на ЕС през 2018 г. Това ще включва подготовка на български държавни служите...