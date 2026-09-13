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Торнадо на живо

Торнадо на живо

  Целият град е оставен на милостта на непредвидими и унищожителни циклони, а екип от професионални преследвачи на бури прогнозира, че най-лошото теп...

14 август | 18:05
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