Гълъбинов аут от терена за месец
Нападателят на Специя ще лекува разтежение на бедрото
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Нападателят на Специя ще лекува разтежение на бедрото
Системата е на ръба на колапс, обяви изпълнителният директор Луиджи Де Сиерво
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С Пескара може да го направя, твърди нападателят
Ако не започне през септември правят две дивизии
На 28 май решават окончателно
Очаква се първенството да бъде възстановено през юни
Всеки е на различно мнение относно това какво точно трябва да се направи.
Три варианта за справяне с кризата обмислят на ботуша
Има ли заразен футболист от Сериа А може и да прекратим шампионата, обяви президентът на местната федерация
Шампионите биха като гост Сасуоло с 3:0
"Нерадзурите" биха като гост Парма с 1:0
Дербито на "Олимпико" завърши 2:2
Корея вкара на Милан в 94-ата минута
Българският национал Александър Тонев премина от Астън Вила в италианския клуб Фрозиноне, новак в Серия А. Тонев премина днес медицински тестове в Рим...