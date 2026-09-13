Всичко за Серджиу Буш

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Последни новини Спорт
"Сън" шокира с цената на Буш

"Сън" шокира с цената на Буш

ЦСКА ще прибере 1 млн. паунда (1,3 млн. евро) за трансфера на на Серджиу Буш в "Шефийлд Уензди". Шокиращата информира е на британския "The Sun". Днес...

02 февруари | 16:00
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Буш подписа, ЦСКА загуби

Буш подписа, ЦСКА загуби

ЦСКА загуби за сефте тази зима контрола, но пък Серджиу Буш подпечата на 100 пр. трансфера си в Англия днес. Румънецът подписа личните си условия с "Ш...

31 януари | 17:37
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"Унион" готов да вземе Буш

"Унион" готов да вземе Буш

Каядо иска в ЦСКА, португалци не го пускат "Унион" (Берлин) е поредният клуб, наредил се на опашката за Серджиу Буш от ЦСКА. Поне на думи, засега ник...

08 януари | 19:23
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Краставици помагат на ЦСКА

Краставици помагат на ЦСКА

Добрата резултатност на ЦСКА намери интересно обяснение отвъд Дунава. Стрелец номер 1 на първенството ни Серджиу Буш обясни формата си с ... краставиц...

02 януари | 20:15
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Двама от ЦСКА с награди

Двама от ЦСКА с награди

София. Футболистите на ЦСКА Серджиу Буш и Антон Карачанаков бяха наградени днес в прессклуб "България", информират от пресцентъра на "червения" клуб....

27 ноември | 14:27
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ЦСКА трепери за Буш

ЦСКА трепери за Буш

Нападателят Серджиу Буш не тренира наравно с останалите днес. Нищо, че се прибра от Румъния, където разреши финансов проблем. Той обаче все още е из...

13 ноември | 17:30
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Буш играч на XIII кръг в А кръг

Буш играч на XIII кръг в А кръг

София. Нападателят на ЦСКА София Серджиу Буш получи наградата за играч на XIII кръг в анкетата на Пресклуб България. Румънският голмайстор заслужи при...

03 ноември | 15:29
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6 клуба гледат Буш с "Литекс"

6 клуба гледат Буш с "Литекс"

Привърженици дариха на ЦСКА конуси и ластици Добрите игри на Серджиу Буш мога да му осигурят скоростен трансфер от ЦСКА, даде да се разбере главният...

12 октомври | 19:10
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