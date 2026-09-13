Буш си събра багажа от "Герена"
В сърцето ми има място и за Левски, и за ЦСКА
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В сърцето ми има място и за Левски, и за ЦСКА
ЦСКА ще прибере 1 млн. паунда (1,3 млн. евро) за трансфера на на Серджиу Буш в "Шефийлд Уензди". Шокиращата информира е на британския "The Sun". Днес...
Последно: 500 000 евро плюс 10% от правата за ЦСКА Серджиу Буш е чакан като спасител на яловия "Шефийлд Уензди". Това призна мениджърът Грей след заг...
ЦСКА загуби за сефте тази зима контрола, но пък Серджиу Буш подпечата на 100 пр. трансфера си в Англия днес. Румънецът подписа личните си условия с "Ш...
Буш премина в "Шефийлд Уензди" срещу 500 000 евро Пари от тайландски милиардер закърпиха положението в ЦСКА. "Шефийлд Уензди" плати 500 000 евро за р...
София. Серджиу Буш премина в Шефийлд Уензди за 500 хиляди евро, съобщи телевизионният канал на ЦСКА чрез своята страница във Фейсбук. Според информац...
Каядо иска в ЦСКА, португалци не го пускат "Унион" (Берлин) е поредният клуб, наредил се на опашката за Серджиу Буш от ЦСКА. Поне на думи, засега ник...
Добрата резултатност на ЦСКА намери интересно обяснение отвъд Дунава. Стрелец номер 1 на първенството ни Серджиу Буш обясни формата си с ... краставиц...
София. ЦСКА трудно ще задържи голмайстора си Серджиу Буш при покачващите се оферти към нападателя. Отбор от челото на серия "Б" е извадил 1,7 милиона...
София. Футболистите на ЦСКА Серджиу Буш и Антон Карачанаков бяха наградени днес в прессклуб "България", информират от пресцентъра на "червения" клуб....
Нападателят Серджиу Буш не тренира наравно с останалите днес. Нищо, че се прибра от Румъния, където разреши финансов проблем. Той обаче все още е из...
София. Нападателят на ЦСКА София Серджиу Буш получи наградата за играч на XIII кръг в анкетата на Пресклуб България. Румънският голмайстор заслужи при...
Голмайсторът на ЦСКА и "А" група Серджиу Буш черпи вдъхновение от приятелката си. "Тя работи в Клуж, но често идва на домакинските мачове. Всеки футбо...
Привърженици дариха на ЦСКА конуси и ластици Добрите игри на Серджиу Буш мога да му осигурят скоростен трансфер от ЦСКА, даде да се разбере главният...
Голмайсторът на ЦСКА и родния шампионат Серджиу Буш демонстрира самочувствие. "Няма да се спра на сегашните ми 5 гола, Роналдо вкарва по 50 на сезон...
София. ЦСКА София подписа с румънския нападател Серджиу Буш. Контрактът е за 2 години, като месечното му възнаграждение е 15 000 лева. Буш е роден н...