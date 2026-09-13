Пуснаха предсрочно движението на Семинарията
София. Кметът на София Йорданка фандъкова откри най-новото кръстовище на Семинарията в столицата. Това е е продължение на вече изграденото кръгово пр...
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София. Кметът на София Йорданка фандъкова откри най-новото кръстовище на Семинарията в столицата. Това е е продължение на вече изграденото кръгово пр...
София. След деветмесечен ремонт се пуска движението през кръстовището на Семинарията в столицата. Възстановява се движението на превозни средства на...
София. Цялостното движение при Семинарията ще бъде пуснато на 13 юли. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова, която днес инспектира изпълнение...
Строителят на новото трамвайно трасе с глоба от 42 000 лв. за всеки ден закъснение София. Със седмица ще закъснее пускането на новото трамвайно трасе...
София. От полунощ е изцяло затворено кръстовището на Семинарията в столицата. Това се налага поради достигнатия етап от ремонтните дейности, в който т...
В началото на юни движението ще бъде изцяло затворено, за да се преасфалтират платната
Общината вдига кръстовище на 2 нива, махат светофарите