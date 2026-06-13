Миряни и туристи атакуват храма на поп Бербо
Село чества Димитровден в уникален храм Заради отец Стоян Бербатов все повече миряни и туристи бият път до благоевградското село Марулево. Доста от г...
Следете всички новини, анализи и коментари за Село Марулево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Село чества Димитровден в уникален храм Заради отец Стоян Бербатов все повече миряни и туристи бият път до благоевградското село Марулево. Доста от г...
Благоевградското село Марулево може да се окаже селището с най-много художници на глава от населението. В населеното място живеят 50-60 души, но от та...