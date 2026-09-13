Баби черпят Звездев с баница
Бабите в гоцеделчевското село Делчево запретнаха ръкави днес, за да майсторят вкусни гозби. Те ще демонстрират уменията си и пред топ готвача Иван Зве...
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Бабите в гоцеделчевското село Делчево запретнаха ръкави днес, за да майсторят вкусни гозби. Те ще демонстрират уменията си и пред топ готвача Иван Зве...
Десетки жители на гоцеделчевското село Делчево отбелязаха празника на светите равноапостоли Константин и Елена. Рано сутринта в празничния ден, въпрек...
Гръцки кметове и много гости от южната ни съседка почетоха Трифон Зарезан край гоцеделчевското село Делчево в неделя. Същинският празник започна със з...
Кметове на гръцки погранични селища ще учатват в ритуал по зарязването на лозовите масиви край гоцеделчевското село Делчево. Местните хора са категори...
Гърци проявявят интерес към имоти и стари и изоставени постройки в гоцеделчевското село Делчево. В последните месеци над 10 души от южната ни съседка...
Истинско приключение за гостите от страната и чужбина в навечерието на Еньовден готвят жителите на село Делчево. Празникът тук няма да е на 24 юни, а...
Два дни фестивал в Делчево събира стотици почитатели на еликсира Благоевград. Един ден е малко, за да се усети магията на виното. Затова община Гоце...
Кърджали. Кметът на община Черноочене Айдън Осман посети столетниците от село Габрово Халим Реджеб и Нури Али. Управникът поднесе на достолепните ста...
Благоевград. Все повече наши и чужди туристи се катерят високо в Пирин планина заради уникален параклис. Преди 3 години жители на село Делчево построи...
Благоевград. С международен конкурс за най-добри вино и ракия, с много веселие, песни и танци в курортното селище Делчево започна в събота празник 2 в...
Благоевград. Жителите на село Делчево в последните години на практика живеят в интернационално селище. Все повече чужденци се заселват тук, а други ис...
Благоевград. Живописното село Делчево събира стотици гости от страната и чужбина на традиционния фестивал на летните тайнства, посветен на празника Ен...