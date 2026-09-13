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Баби черпят Звездев с баница

Баби черпят Звездев с баница

Бабите в гоцеделчевското село Делчево запретнаха ръкави днес, за да майсторят вкусни гозби. Те ще демонстрират уменията си и пред топ готвача Иван Зве...

25 юни | 14:20
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