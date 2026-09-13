Вълчев спря джендърската анкета в училищата
Еврокомисарят Тибор Наврачич уверил Вълчев, че въпросът ще бъде решен
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Еврокомисарят Тибор Наврачич уверил Вълчев, че въпросът ще бъде решен
Екипът на Красимир Вълчев настоя за редакция на скандалната анкета за пола в по програмата SELFIE
Моли Еврокомисията да махне графата "друго" от въпроса за пол
Или как деца над 9 години ще решават от какъв пол са, без още да са правили секс
Десните с 5 неудобни въпроса към Красимир Вълчев
Питат децата какво са: момче, момиче, друго или предпочитам да не отговарям
Оксфорд. Издателите на едни от най- авторитетните речници на английския език на Оксфордския университет определиха английската дума на годината. Това...