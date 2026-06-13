Местят концерта на Selah Sue в София
Белгийката гостува в София с новия си албум Концертът на талантливата белгийка Selah Sue се мести в столичната зала „Универсиада" поради наложени нов...
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Белгийката гостува в София с новия си албум Концертът на талантливата белгийка Selah Sue се мести в столичната зала „Универсиада" поради наложени нов...