Почина звезда от "Сексът и градът"
Уили Гарсън си е отишъл на 57 г., причината не е ясна
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Уили Гарсън си е отишъл на 57 г., причината не е ясна
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Ким Катрал не е пожелала да се завърне за ново продължение, след като се скара със Сара Джесика Паркър
Уникалната експозиция "We love shoes" с обувки, сътворени от световните дизайнери Маноло Бланик, Джими Чу, Кристиан Лубутен и Вивиан Уестууд, гостува...