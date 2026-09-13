Рокада на върха в МВР
Вътрешното министерство е без главен секретар от април
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Вътрешното министерство е без главен секретар от април
Досега той беше директор на Главна дирекция „Национална полиция”
Какво става
Тя беше провокирана и подадена под огромен психологически и морален натиск, каза Коцев
На мястото на изключения от групата Николай Денчев
Димитър Стоянов опроверга думите на вицепрезидента Илияна Йотова
Според него не е вярно и твърдението, че Румен Радев е атакувал промените в Конституцията заради своите правомощия
Новата му длъжност по закон не му позволява да е член на ръководството на БСП
Депутатът от "БСП за България" Явор Божанков веднага реагира
Явор Божанков от БСП обаче смята, че човекът е „прострелял жестоко Радев”
Той заема мястото на Николай Милков, който бе осободен от поста в началото на ноември
Голямата слабост на президентската институция е, че там влизат хора, които не се интересуват от протокола
Президентът Росен Плевнелиев назначи Ася Михайлова-Чолашка за свой секретар по социални политики, младежта и спорта. До 18 декември 2015 г. поста зае...
Окръжен съд – Благоевград отложи гледането на мярката за неотклонение на главния секретар на община Петрич – Туфчо Сандъкчиев. Защитата му обжалва пос...
Бившия държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън бе обвинена, че е използвала личния си имейл за официална кореспонденция, докато заемаше поста на държа...
София. Досегашният главен секретар на Министерството на правосъдието Тодор Керанов се връща в Агенцията по вписванията. Това съобщиха за "Стандарт" от...
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов е освободил от длъжност постоянния секретар на Министерството Добромир Тотев тази сутрин. Това бе очаква...
София. Росен Плевнелиев назначи доц. д-р Румяна Коларова за секретар на Президента по връзки с гражданското общество, предадоха от пресцентъра на през...