Голяма промяна в самолетите! Невиждано удобство
Premium BIZ седалка въвежда Eurowings
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Premium BIZ седалка въвежда Eurowings
Революционна идея разбуни духовете
Засега нито една компания не е потвърдила официално информацията за въвеждането на по-евтините седалки
В peгиoнa ca cитyиpaни и дpyги cвeтoвни пpoизвoдитeли в oблacттa
И проблемите с КТБ не могат да спрат хората от "ЦСКА Завинаги". Сдружението закупи 1500 седалки за сектор "Г" със средства, събрани от дарителската ка...
Благоевград. Община Благоевград започна подмяната на изпочупените седалки на стадион „Христо Ботев". Ще бъдат монтирани 557 зелени и 50 бели седалки....