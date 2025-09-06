Голяма промяна в самолетите! Невиждано удобство

Голяма промяна в самолетите настъпва през ноември. Богатите пътници ще се радват на невиждано досега удобство

От 22 ноември 2025 г. пътниците на Eurowings ще могат да резервират място в най-новата услуга на авиокомпанията – Premium BIZ седалка. Новият продукт обещава съвсем различно ниво на удобство при полети на средни разстояния и ще дебютира по маршрута Берлин – Дубай, съобщават от компанията за AirNews.bg.

Надграждането към Premium BIZ започва от 399,99 евро на посока, като се добавя към стандартната тарифа BIZclass, предава агенция БЛИЦ.

Просторна конфигурация и нов стандарт за пътуване

В Airbus A320neo традиционната подредба 2×3 е заменена с по-удобна 2×2 конфигурация. Така в салона ще има само осем места от най-висок клас – решение, което превръща Eurowings в първата германска авиокомпания, въвела премиум седалки в теснофюзелажни самолети като A320neo.

Какво включва Premium BIZ седалката

Пътниците, избрали новата услуга, ще могат да се възползват от:

щедро лично пространство и регулируема поставка за крака;

вграден USB порт и удобна коктейлна масичка;

ергономичен дизайн за оптимален комфорт;

премиум обслужване с аперитив, топла храна, възглавница, одеяло и специален комплект за пътуване.

Първа стъпка от по-голяма стратегия

Premium BIZ е само началото на по-мащабна продуктова и обслужваща кампания на Eurowings. Въвеждането ѝ съвпада със зимния полетен график 2025/26 и има за цел не само да обогати преживяването на пътниците, но и да даде ценна обратна връзка за бъдещото развитие на Lufthansa Group.

Най-голямото обновяване на флота

Успоредно с това авиокомпанията се подготвя за най-мащабното обновяване на флота си досега. От 2027 г. Eurowings ще започне да получава 40 нови самолета Boeing 737-8 MAX, всеки с обсег от 6500 км. С тях дизайнът и комфортът на кабината ще бъдат изцяло преосмислени, поставяйки нов стандарт за пътуване на средни разстояния.

