Защо Фейсбук се срина за 6 часа?
Компанията официално да не е коментирала причината за проблема, вече се появиха няколко обяснения
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Компанията официално да не е коментирала причината за проблема, вече се появиха няколко обяснения
Социалната мрежа Фейсбук се срина. Малко след 08, 15 часа тази сутрин много потребители се опитаха да влязат в профилите си, но без успех. Към 09 час...