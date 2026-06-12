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Фейсбук се срина

Фейсбук се срина

Социалната мрежа Фейсбук се срина. Малко след 08, 15 часа тази сутрин много потребители се опитаха да влязат в профилите си, но без успех. Към 09 час...

27 януари | 8:30
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