Цацаров: 875 номера са незаконно подслушвани от СДОТО
София. Намерени са в работните тефтери на служителите на Специализирана дирекция „Оперативни технически операции" (СДОТО) 875 телефонни номера, за кои...
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София. Намерени са в работните тефтери на служителите на Специализирана дирекция „Оперативни технически операции" (СДОТО) 875 телефонни номера, за кои...
Сапьорите от закритото СДОТО ще отидат при баретите в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Това става с промяна в правителствено постано...
Приеха на първо четене промените в закона за СРС
София. Радикалната реформа в сектора за сигурност, предприета от новия кабинет, раздели на части МВР и вече прехвърли в ДАНС Главната дирекция "Борба...
МВР шефове ще разписват за СРС само пред свидетел
София. Във връзка с обстоятелствата, изнесени от бившия земеделски министър Мирослав Найденов в предаването „Тази сутрин" на бТВ от днес, прокуратурат...
София. Софийска градска прокуратура повдигна обвинения срещу трима от директорите на Специализирана дирекция "Оперативни технически операции" (СДОТО)...