Изненада на пазара! Продават електроцентрала
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Може да захрани 2 400 домакинства
След снежната блокада община Смолян отново е изправена "на нокти", тъй като частният съдебен изпълнител Петко Мачкърски продаде два от петте запориран...
Съдия от Районния съд в Русе е бил арестуван в събота. Николай Стефанов, който се занимавал с наказателни дела, е хванат да взима подкуп, съобщи bTV....
Точно 45 кандидати за нови частни съдебни изпълнители не се явиха днес на изпит. В зала 3 на НДК бяха регистрирани 454 от допуснатите 499 кандидати. Т...
Заради страх от корупция пишат тестовете час преди изпита Седем души ще се борят за едно място на конкурса за частни съдебни изпълнители днес. До пис...
Адската машина, заложена в кантората, е дело на професионалист
Пловдив. Бомба е била заложена пред кантората на частния съдебен изпълнител от Пловдив Петко Илиев. Взривното устройство е било открито навреме и обез...
Сливен. Община Сливен даде 120 фирми на съдия-изпълнител за неплатени местни данъци. "Принудени сме, защото нашите предупреждения не се чуват", обяви...
Длъжници се оплакват, че заграбвал жилища, земи и имущество