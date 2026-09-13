Ръководството на ББР оказва пълно съдействие на прокуратурата
С помощта на адвокатското дружество е спряно изплащането на обезщетения при напускане, с което за банката са реализирани преки ползи в размер на 120 х...
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С помощта на адвокатското дружество е спряно изплащането на обезщетения при напускане, с което за банката са реализирани преки ползи в размер на 120 х...
На над 500 сигнали са реагирали служители й
Основният заподозрян за атаките в Париж Салах Абдеслам съдейства на белгийската полиция. Това заяви адвокатът му вчера следобед, цитиран от Би Би Си....
"Има определени насоки относно евентуален извършител на престъплението. С цел установяването и локализирането му са привлечени множество партньорски с...
Шуменската полиция търси съдействие за установяване на самоличността на намерено тяло на мъж във водоем между Мараш и Дивдядово на 13 април, съобщиха...
Лондон. Великбритания е арестувала и осъдила две млади българки заради фиктивни бракове. 21-годишната Теменужка Славчева и 20-годишната Надя Каменова...
София. Директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) във Варна, Добрич и Велико Търново ще окажат пълно съдействие на пациенти, загубили ме...