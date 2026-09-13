Отличничката Точкова стана инспектор №1 на Темида
Отличничка стана главен съдебен инспектор. Теодора Точкова бе избрана от депутатите с безпрецедентното мнозинство от 195 гласа. Броени минути по-късно...
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Отличничка стана главен съдебен инспектор. Теодора Точкова бе избрана от депутатите с безпрецедентното мнозинство от 195 гласа. Броени минути по-късно...
Депутатите избраха Теодора Точкова за главен съдебен инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет. Точкова досега беше председател на Админист...
Депутатите ще избират между кандидатурите на двете съдийки – Вера Чочкова и Теодора Точкова, тъй като първа точка на днешното заседание на Народното с...
София. Вера Чочкова от Софийския градски съд и Теодора Точкова от Хасковския административен съд отново са издигнати за кандидати за позицията съдебен...
София. Чисто технологично няма никакъв шанс изборът на нов главен съдебен инспектор да бъде извършен преди януарския доклад по мониторинговия механизъ...
София. Министърът на правосъдието Зинаида Златанова изрази неудовлетвореност, че Съюзът на съдиите в България (ССБ) може и да не успее да излъчи канди...
София. Всички предложени съдии за главен инспектор са отказали да се кандидатират, съобщиха от Съюза на съдиите. Нито един от предложените професионал...
София. Управляващите БСП и ДПС спират процедурата по избор на главен съдебен инспектор. Предложението ще бъде гласувано днес на заседанието на правнат...
София. Партия ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание проект за решение за промяна на решението за процедурни правила за избор на главен съде...
София. „Не съм знаела за тези имотни сделки. Надявам се колегата Веселина Тенева да даде обяснения и да изчисти името си", заяви Нели Куцкова, говорит...