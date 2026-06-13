Благоевград ще пази имущество с гардове и СОТ
Община Благоевград ще наеме фирма за охрана на недвижимо имущество. Вече е обявена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител...
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Община Благоевград ще наеме фирма за охрана на недвижимо имущество. Вече е обявена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител...