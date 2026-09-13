Каминьо Португеш: Пеша от Порто до Сантяго де Компостела
Вървейки до "края на света", човек става истински пилигрим Португалският път е по-малко известен, но не и по-малко интересен Казват - луд умора няма...
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Вървейки до "края на света", човек става истински пилигрим Португалският път е по-малко известен, но не и по-малко интересен Казват - луд умора няма...
Сантиаго Де Компостела. Машинистът на испанския влак, който дерайлира и уби 79 души, бе пуснат под гаранция, информира Ройтерс. Това стана, след като...
Три кърджалийки Елена Топалова, Петранка Мавродиева и Станимира Димитрова минават по 800- километровия път Ел Камино. „Вече са преодоляли повече от п...