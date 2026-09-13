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Родопчанки по пътя Ел Камино

Родопчанки по пътя Ел Камино

Три кърджалийки Елена Топалова, Петранка Мавродиева и Станимира Димитрова минават по 800- километровия път Ел Камино. „Вече са преодоляли повече от п...

14 юли | 13:12
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