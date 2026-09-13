Нов живот за Сани Жекова. Изненадата СНИМКИ
Публикува снимки, които разплакаха всички от щастие
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Публикува снимки, които разплакаха всички от щастие
Удивителен спортист, съотборник, приятел и човек, написа Жекова
В сноуборда има голямо натоварване, заяви баща й
Най-добрата сноубордистка на България Сани Жекова няма да вземе участие в последния старт за Световната купа в испанския курорт Бакейра-Берет поради к...
Примата на българския женски сноуборд Сани Жекова показа и днес, че има запазено място в елита на световния сноуборд. Във втория старт за СК във Вейсо...
Днес успяхме! Отлично каране, добър шанс и победа в Световната Купа!, написа в страницата си във Фейсбук Сани Жекова, след победата за СК по сноуборд...
Звездата на българския сноуборд при дамите Сани Жекова спечели безапелационно днешния сноубордкрос за Световната купа, проведен във Вейсоназ (Швейц)....
Водещата българска сноубордистка Сани Жекова спечели днес малкия финал в сноубордкроса от старта на Световната купа в Бокуанг (Кор). Състезанието бе т...
Най-добрата българска сноубордистка Сани Жекова постигна днес своя връх през сезона по време на световната купа в Съни Валей (Рус). Българската прима...
Водещата българска сноубордистка Александра Жекова няма да участва на зимните Xgames в Аспен идния уикенд заради контузия. Сани е получила травмата на...
Сноубордистката ни Александра Жекова се радва на природата на Швейцария. Тя публикува няколко снимки във Фейсбук, под които написа: "...тиха радост, с...
Александра Жекова разкри, че ще участва и на осемте старта от Световната купа през зимния сезон. Поради ангажименти и липса на сняг най-добрата ни сно...
Българският герой от Обиколката на Италия Николай Михайлов спечели второто издание на възроденото колоездачно състезание за изкачването на Витоша, в к...
„Предстоят важни промени в световния сноуборд и решенията за тях ще се вземат на предстоящата календарна конференция на ФИС през юни на Златни пясъци,...
Александра Жекова (НСА) спечели титлата в сноубордкроса от програмата на Държавния шампионат, който се провежда в Пампорово. На финала Сани остави зад...
Гранада. Новата световна студентска шампионка в бордъркроса не скри радостта си от победата в Гранада (Исп). Веднага след като й бе връчен златният ме...
Алекнадра Жекова падна и остана 12-ата на X Games в Аспен (САЩ). Българката замина с надеждата за медал, но след като преодоля квалификациите завърши...
Сани Жекова заедно с баща си Виктор и майка си Божана след финала на олимпиадата в Сочи
Крайшберг. Най-добрата българска сноубордистка Сани Жекова записа днес историческо представяне на световното първенство в Крайшберг (Ав). 27-годишнат...
София. Най-успешната българска сноубордистка Александра Жекова, двукратната златна медалистка от летни олимпийски игри Мария Гроздева, както и артисти...