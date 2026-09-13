Всичко за Сани Жекова

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Сани Жекова: Днес успяхме!

Сани Жекова: Днес успяхме!

Днес успяхме! Отлично каране, добър шанс и победа в Световната Купа!, написа в страницата си във Фейсбук Сани Жекова, след победата за СК по сноуборд...

05 март | 20:35
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Сани падна и остана 12-а

Сани падна и остана 12-а

Алекнадра Жекова падна и остана 12-ата на X Games в Аспен (САЩ). Българката замина с надеждата за медал, но след като преодоля квалификациите завърши...

24 януари | 16:10
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