А1 пуска новото 5G издание на Samsung Galaxy Z Flip
Предварителните поръчки за модела вече започнаха в онлайн магазина на A1.bg и ще продължат до 12 март
Следете всички новини, анализи и коментари за Samsung Galaxy Z Flip. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предварителните поръчки за модела вече започнаха в онлайн магазина на A1.bg и ще продължат до 12 март
Новото бижу на Samsung вече може да бъде закупено на цени от 99,99 лв. на месец с тарифен план А1 One Unlimited 5XL
Сгъваемият смартфон, който съчетава луксозно излъчване, модерен дизайн и високотехнологични функционалности, може да бъде поръчан на a1.bg от 21 февру...